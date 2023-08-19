Власти Пермского края планируют купить кинотеатр «Крситалл» за 370 млн рублей

"Кристалл" оценили в 370 млн рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кинотеатр «Кристалл» в Перми может перейти в собственность краевых властей за 370 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Сообщается, что 17 августа подписано распоряжение и.о. губернатора Прикамья Ольга Антипина, однако в разделе официальной информации он не опубликован. После выхода распоряжения, краевые власти и собственник объекта – ГК «Панорама» - могут заключить договор купли-продажи.

Напомним, впервые о планах разместить в «Кристалле» Дом молодежи сообщил на заседании гордумы 24 января замглавы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов.

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