В Пермском крае школьник из ЛНР стал кадетом Росгвардии

Коля теперь кадет, как и мечтал.

В Пермском президентском кадетском училище им. Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии теперь будет учиться 12-летний мальчик из Луганской Народной Республики.

Когда Коля жил в ЛНР, а боевые действия подступали все ближе к родному селу, мальчик решил защищать свой дом.

- Он выкопал сеть окопов в свой рост, сделал оружие из подручных материалов, пулемет из обломка трубы, противотанковые ежи, смастерил себе каску и бронежилет, - говорят в Росгвардии. - Старания Коли заметили офицеры Росгвардии и военкоры.

Как выяснилось, Коля с ранних лет мечтал о поступлении в кадетский корпус, теперь его мечта осуществилась. Школьник успешно поступил в училище и представлен взводу.