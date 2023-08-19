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НовостиОбщество19 августа 2023 9:31

Министерство транспорта Пермского края выбрало перевозчиков на субсидируемые рейсы

Пермякам будут доступны билеты со скидкой по пяти направлениям
Анна Маркова
Пермяки смогут купить билеты на самолет по сниженным ценам.

Пермяки смогут купить билеты на самолет по сниженным ценам.

Фото: Анна Маркова

В Пермском крае министерство транспорта определило авиакомпании, которые получат субсидии на части затрат за перелеты на 2023 год. Приказ появился на сайте министерства.

Авиакомпания «Азимут» будет выполнять субсидируемые рейсы из Перми в Минеральные воды и обратно, субсидия составит 10,5 млн рублей. «ЮВТ Аэро» из Перми в Нижний Новгород и обратно, а также в Ярославль и Барнаул возместит более 28 млн рублей. Авиакомпания «Икар» в Махачкалу и обратно в Пермь может получить более 15 млн рублей.

Кстати, в конце августа и в сентябре из Перми в Махачкалу можно купить билет за 3600 рублей, а вот обратно цены кусаются – от 18 000 рублей.

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