Министерство транспорта Пермского края выбрало перевозчиков на субсидируемые рейсы

Пермяки смогут купить билеты на самолет по сниженным ценам. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае министерство транспорта определило авиакомпании, которые получат субсидии на части затрат за перелеты на 2023 год. Приказ появился на сайте министерства.

Авиакомпания «Азимут» будет выполнять субсидируемые рейсы из Перми в Минеральные воды и обратно, субсидия составит 10,5 млн рублей. «ЮВТ Аэро» из Перми в Нижний Новгород и обратно, а также в Ярославль и Барнаул возместит более 28 млн рублей. Авиакомпания «Икар» в Махачкалу и обратно в Пермь может получить более 15 млн рублей.

Кстати, в конце августа и в сентябре из Перми в Махачкалу можно купить билет за 3600 рублей, а вот обратно цены кусаются – от 18 000 рублей.

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