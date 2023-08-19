Пропавшая девушка нашлась. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми окончены поиски 19-летней девушки, пропавшей 15 августа. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион59». Она найдена, жива. Напомним, четыре дня назад волонтеры распространили ориентировки о ее поисках. Днем она ушла из дома в Кировском районе и пропала.

Кстати, в Пермском крае разыскивают пропавшего 31-летнего Дмитрия Моховикова. Ориентировку о поисках мужчины опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» в своих соцсетях.

Известно, что молодой человек исчез 12 августа в Березниках. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно, на связь он не выходит.

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