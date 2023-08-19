В Перми 18 августа был побит температурный рекорд

Такого жаркого лета в Перми давно не было. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 18 августа стал одним из самых жарких дней за историю метеонаблюдений. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воздух в городе прогрелся до 32 градусов. Это на 0,2 градуса больше, чем в 1938 году, когда был зафиксирован прежний погодный рекорд, он продержался 85 лет.

Напомним, синоптики прогнозировали с 19 августа похолодание. В Перми в выходные ожидается не больше + 19 градусов, в крае возможны грозы и дожди.

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