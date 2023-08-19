В Перми на пожаре спасены восемь человек

Пожар произошел в квартире на 5-м этаже. Фото: кадр видео "Мой город - Пермь".

В Перми 18 августа произошел пожар в многоэтажном доме по улице Клары Цеткин. В социальных сетях появилось видео, как из окна на пятом этаже выходит черный дым, периодически виден огонь, на месте работают пожарные, на улице столпились люди.

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что вызов поступил в 17 часов. Из подъезда самостоятельно эвакуировался 31 человек, в том числе 4 ребенка.

- Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных были спасены 8 человек, в том числе 1 ребенок, - сообщают спасатели.

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