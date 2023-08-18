С директором пермской школы №12 расторгли договор

Фото: www.schule12.edusite.ru

15 августа директор школы №12 Елена Ракинцева покинула свой пост. Как сообщает портал "ПроПермь", Ракинцева уволилась по собственному желанию на фоне идеологического конфликта.

«Трудовой договор с руководителем муниципального автономного общеобразовательного учреждения „Средняя общеобразовательная школа 12 с углубленным изучением немецкого языка“ Еленой Ракинцевой был заключен до марта 2026 года, трудовые отношения прекращены 15 августа 2023 года по инициативе работника. Исполнение обязанностей директора школы № 12 возложено на Аллу Зобнину, заместителя директора данного учреждения», — цитирует портал официальный ответ городского департамента образования.

Напомним, несколько месяцев назад в школу пришли представители сообщества «Прикамские витязи», которым отказали в участии во внеклассных часах на патриотическую тему. Директор школы отказалась от того, чтобы уроки проводили в том числе участники боевых действий, ссылаясь на действующее закон об образовании.

Позднее пользователи интернета нашли старую страничку школы в соцсетях и обнаружили на ней материалы экстремистской направленности. В частности, там были опубликованы фотографии семьи Геббельса. Привести комментарии, которыми встретили пользователи соцсети этот пост, не предоставляется возможным – самым мягким из них стало предложение судить авторов по законам военного времени.

На сайте учебного заведенеи Ракинцева все еще числится директором. Судя по приказу о ее назначении, школой она руководила с конца марта 2016 года.

Ранее мы сообщали об увольнении директора и основатель пермской физико-матемалической школы №146 Александра Корзнякова. Причиной увольнения стало состояние здоровья.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер