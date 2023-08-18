На подъезде к Чусовскому мосту в Перми образовалась многокилометровая пробка

Фото: Яндекс Карты.

Вечером в пятницу, 18 августа, на подъезде к Чусовскому мосту при выезде из Перми скопилась многокилометровая пробка. Затор образовался на отрезке Восточного обхода и Соликамского тракта. Также движение затруднено и на самом мосту. Судя по комментариям водителей, пробка начала скапливаться еще днем и к 19.00 так и не рассосалась.

Тем временем в краевом Минтрансе напоминают, что с 23:00 19 августа до 05:00 20 августа на Восточном обходе в районе съезда на "Омикрон" полностью перекроют движение для всех видов транспорта.

Фото: Минстранс Прикамья

- Перекрытие связано с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода. Объезд осуществляется через улицы Уинская, 1905-года и Лядовский тракт. Просим водителей быть внимательнее и заранее спланировать маршрут следования, - сообщили в Минтрансе.