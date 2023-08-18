«ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей акции «На дачу с удачей!» в Пермском крае

В Пермском крае наградили победителей акции «На дачу с удачей!»*, организованную АО «ЭнергосбыТ Плюс». Десять жителей Перми, Березников, Лысьвы, Краснокамска и Чайковского получили сертификаты в одну из крупных торговых сетей, на которые смогут приобрести полезные приспособления для отдыха на даче или на природе.

Для участия в акции необходимо было оплатить задолженность за тепло и горячую воду, а также квитанцию за июнь 2023 года до 31 июля 2023 года. Участниками акции могли стать физические лица – клиенты ПАО «Т Плюс» в Пермском крае, оплачивающие услуги отопления и горячего водоснабжения.

«Я всегда своевременно оплачиваю коммунальные услуги, в том числе тепло и горячую воду даже летом, когда чаще нахожусь на даче, чем в городе. Рекомендую делать так и своим родственникам, друзьям. С оплаченной квитанцией жить спокойнее. Очень приятно, что за это еще и дают подарки», — отметила в ходе церемонии жительница Краснокамска Вера Николаевна Н., получившая подарок от энергокомпании.

«Такие акции — это возможность поддержать добросовестных клиентов, сказать им спасибо. Даже летом, в период отпусков и дачного отдыха они не забывают вовремя платить за коммунальные услуги. Подобные акции мы проводим регулярно, поэтому каждый месяц платите за тепло и горячую воду и вам обязательно улыбнется удача», — отметила Екатерина Бикаева, руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», вручая подарки победителям.