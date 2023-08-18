В Перми полностью перекроют движение на участке Восточного обхода

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные в Перми полностью перекроют движение всех видов транспорта по Восточному обходу. Закрыт будет участок дороги в районе съезда на «Омикрон». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Ограничение начнет действовать с 23 часов 19 августа и продлится до 5 утра 20 августа. Перекрытие необходимо для монтажа пролетного строения надземного пешеходного перехода.

Водителям рекомендуется быть более внимательными и заранее планировать свой маршрут следования. Объехать закрытый участок можно будет через улицы Уинскую, 1905 года и Лядовский тракт.

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