Бывший главврач больницы им. Вагнера в Березниках нашел работу в Дагестане

Фото: Роман Конев / ВКонтакте

Бывший главный врач краевой больницы имени Вагнера в Березниках Роман Конев устроился на работу в сеть частных поликлиник «Целитель» в Республике Дагестан. Он работает в одном из филиалов сети, расположенных в Махачкале. Информация об этом размещена на сайте медучреждения.

Напомним, Роман Конев с октября 2019 года являлся главным врачом краевой больницы им. Вагнера в Березниках. В феврале 2021 года он покинул эту должность. После этого господин Конев был назначен на пост главврача ГКБ №9 в Ижевске. В ноябре 2022 года Министерство здравоохранения Удмуртской Республики досрочно прекратило с ним трудовой договор.

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