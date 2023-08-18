Участники слета «Гвардеец» из Прикамья получили часы от полпреда ПФО Игоря Комарова

Фото: permkrai.ru

В Пензе состоялась торжественная церемония закрытия Юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец». В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и другие. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На сборы съехались 320 юношей из 14 регионов ПФО, ДНР и Запорожской области. Пермский край представляют 20 юношей. В течение нескольких дней участники изучали основы военной службы, соревновались по спортивным и военно-прикладным дисциплинам, а также участвовали в интеллектуальных конкурсах, занятиях по истории Отечества, современной тактике и методам ведения боевых действий.

По итогам прохождения программы Юнармейских военно-патриотических сборов победителем стала команда из Чувашской Республики. Второе место заняли гвардейцы Пензенской области и третье место – сборная Оренбургской области. Кроме того, все участники сборов «Гвардеец», в том числе и юноши из Прикамья, получили в подарок памятные наручные часы от полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Как отметили в краевом правительстве, в Пермском крае уделяется особое внимание вопросам патриотического воспитания молодежи. В частности, в 2022 году губернатор Дмитрий Махонин поддержал инициативу актива «Молодой Гвардии Единой России». Также был учрежден День памяти Северных юнг в память о земляках – выпускниках учреждения.

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