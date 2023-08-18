В филиале «Азот» открылся Клуб наставников-экспертов

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» открылся Клуб наставников-экспертов. Торжественное мероприятие и первое его заседание прошло в корпоративном музее предприятия. В нем приняло участие около 30человек.

Объединение создано в рамках реализации проекта «Навигатор наставничества». Его цель — обмен опытом и знаниями между наставниками-экспертами и их начинающими коллегами.

Заседание началось с экскурса в историю системы наставничества филиала «Азот». Затем опытные наставники-эксперты рассказали о своих достижениях в обучении, о том, как сделать адаптацию вновь принятых сотрудников быстрой и легкой. Кроме того, обратили внимание на то, какие нюансы нужно учитывать в процессе подготовки. Далее начинающие наставники разделились на четыре команды для проведения кейс-турнира.

В дальнейшем встречи Клуба наставников-экспертов будут проходить на регулярной основе.

Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Ежегодно в «Азоте» для развития наставничества проводится большое число мероприятий: семинары, тренинги, конференции, конкурс «Лучший наставник». С 2013 года на предприятии действует Совет наставников, который занимается мониторингом и совершенствованием процесса профессиональной подготовки, обеспечением преемственности поколений сотрудников филиала. Необходимость в объединении, где авторитетные наставники смогут поделиться опытом с начинающим коллегам, подтолкнула к созданию Клуба.