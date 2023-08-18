В конце лета в Пермском крае ожидаются заморозки

Как минимум до 22-23 августа в регионе сохранится относительно сухая погода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В конце августа в Пермском крае ожидается существенное похолодание. Как рассказали специалисты проекта «Метеоролог и я», в последней декаде лета в регион будет поступать прохладный воздух. В целом конец лета по температуре воздуха ожидается в пределах нормы со слабым отрицательным отклонением.

В оставшиеся августовские дни температура воздуха в Прикамье в ночные часы будет в пределах +5…+10 градусов. В дневное время столбики термометров поднимутся не выше +15…+20 градусов.

После 25 августа с высокой долей вероятности в Пермский край придут первые заморозки. Температура воздуха опустится до 0 градусов. Метеорологи отмечают, что в целом указанные диапазоны температуры являются нормой для Среднего Урала.

По прогнозам, как минимум до 22-23 августа в регионе сохранится относительно сухая погода. Сильных дождей не ожидается.

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