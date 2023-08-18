Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве

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В рамках данного соглашения планируется дополнительное информирование инвесторов о реализуемом государственном и муниципальном имуществе с использованием площадки Портал DA.

Стороны уделяют большое внимание формированию благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в Российской Федерации и понимают, что зачастую, при ведении бизнеса, предприниматели сталкиваются с проблемой поиска эффективного канала приобретения основных средств по оптимальной для них стоимости.

В основу заключенного соглашения легли договоренности об информационном сотрудничестве, в рамках которого информация о реализуемом государственном и муниципальном имуществе будет размещаться на Портале DA. Данный проект направлен на формирование и ведение электронных сервисов, обеспечивающих пользователям бесплатный доступ к информации о реализуемом имуществе банков, государственных структур, отраслевых и лизинговых компаний.

Ведерникова Лариса Геннадьевна, министр имущественных отношений Пермского края:

«Наш Край стремится расширить количество возможностей для предпринимателей, поэтому новое соглашение отвечает нашим задачам. Размещение информации на дополнительной площадке Портал DA увеличит уровень информированности бизнес-сообщества, поможет предпринимателям найти новые возможности – начать или развить бизнес, купить или продать актив. Такие запросы всегда есть, и хорошо, что у нас появилась возможность направлять предпринимателей на специализированный сайт с полной информацией».

Салеева Анна Юрьевна, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Портал DA позволяет предпринимателям, занимающимся коммерческой деятельностью или только планирующим начать свой проект, быстро и без посредников найти имущество для бизнеса. Вся информация предоставляется бесплатно и доступна пользователям, физическим и юридическим лицам, после регистрации. Предприниматели не только могут приобрести имущество, но и оформить заявку на финансирование покупки от Банка. Для тех, кто в бизнесе давно, предоставлена возможность разместить объявления о продаже непрофильного имущества, ставшего ненужным».