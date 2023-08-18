«Т Плюс» планирует обновить 6 км теплосетей в Лысьве при подготовке к зиме

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Лысьвенские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» ведут перекладку тепловых сетей в городе Лысьва в рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024. Выполняетсяобновление трубопроводов на улицах Мира, Кирова, Кузьмина и др. Всего до начала теплоподачи энергокомпания планирует переложить 6 км теплосетей.

Например, новые теплосетевые коммуникации общей протяженностью 715 метров возводятся в зоне теплоснабжения БМК-3 на улице Коммунаров. Также появятся тепломагистрали длиной 220 метров в зоне теплоснабжения БМК-4.

В настоящее время выполнены работы по прокладке 357 м трубопроводов между ул. Жданова и ул. Фестивальная в зоне БМК-4. Также монтируется новый участок теплосети протяженностью 120 м в зоне БМК-3, которая появится в границах улиц Шайдурова и Коммунаров. Используется современная предизолированная труба с повышенным сроком эксплуатации до 25 лет.

Сейчас подрядная организация Пермского филиала ПАО «Т Плюс» завершает монтаж тепломеханического оборудования БМК-4 на ул. Перовской. Мощность нового энергообъекта составит 37 МВт. Котельная обеспечит теплом и горячей водой юго- восточную часть города: теплоресурс будут надежно получать жители поселков Ленинский и Комсомольский.

Активно ведётся строительство новых котельных: ВК-5 на ул. Орджоникидзе,11, ВК «Кутузова» на ул. Кутузова,19, ВК «Балахнина 70» на ул. Балахнина, 70а, ВК «ГИБДД», ВК «Липовая», ВК «Чистый город» и БМК-3 на ул. Коммунаров. Кроме того, проводятся проектно-изыскательские работы ещё по двум котельным – ВК «Больничный городок» и ВК «Октябрьская». Эти объекты также планируется ввести в строй в 2023 году. Общая мощность современных теплоисточников составит 150 МВт.

До старта отопительного сезона энергетики проведут профилактику 134 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения Лысьвы. Это необходимо для надежного теплоснабжения горожан следующей зимой. В планах – ежегодное техническое обслуживание 5-ти новых котельных, уже возведенных в Лысьве.

Ещё один важный фактор – подготовка жилого фонда. Управдомы в зоне своей ответственности обязаны провести настройку внутридомовых коммуникаций с установкой систем регулирования теплопотребления дома. Это необходимо для снижения завышенного теплопотребления и равномерного распределения теплоносителя на все элементы лысьвенской системы теплоснабжения.

Напомним, летом 2022 года Пермский филиал «Т Плюс» заключил концессионное соглашение с администрацией Лысьвенского городского округа, МУУП «Теплоэнергоремонт» г. Лысьва и Правительством Пермского края. За 15 лет компания направит 1,6 млрд рублей в развитие системы теплоснабжения города.