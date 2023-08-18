Кандидат на пост мэра Перми Эдуард Соснин вступил в «Единую Россию»

Фото: permkrai.er.ru

Министр экономического развития Пермского края и претендент на пост главы Перми Эдуард Соснин вступил в партию «Единая Россия». Сегодня, 18 августа, он получил партийный билет и значок партии. Об этом сообщает региональное отделение партии. Также делегаты конференции приняли решение поддержать кандидатуру Эдуарда Соснина для избрания на должность мэра.

Напомним, 17 августа в Перми состоялся конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Комиссия выбрала две кандидатуры. Это Эдуард Соснин и Александр Русанов. Кто из них в итоге станет главой Перми, решат депутаты гордумы на пленарном заседании 22 августа.

Эдуард Соснин - министр экономического развития Пермского края. Он считается основным претендентом на пост главы. Эдуард Соснин родился в Лысьве. После окончания Высшей школы экономики работал в Москве в крупной оптовой компании. В 2013 году вернулся в Лысьву, где создал предприятия по производству товаров для дома и сада из полипропилена и полиэтилена, деревянных вешалок, металлогибочное и стекольное производство. Министром стал в ноябре 2020 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер