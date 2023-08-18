С 20 по 23 августа пермская телебашня окрасится в цвета флага России

Фото: Пермский филиал РТРС

В честь Дня Государственного флага России пермская телебашня на улице Крупской будет сверкать в цветах триколора. Об этом рассказали в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре.

Праздничную иллюминацию будут включать каждый вечер с 20 по 23 августа. Трехцветное полотнище флага из сотен элементов динамической подсветки будет озарять силуэт телебашни в Перми с 22.00 часов.

Напомним, день Государственного флага России установлен Указом Президента России в 1994 году и отмечается ежегодно 22 августа. В нем цвета расположены в последовательности, которая принята сегодня. Белый цвет символизирует благородство, синий – верность и честь, красный – мужество и любовь.

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