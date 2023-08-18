В центре Перми 20 августа из-за концерта ограничат движение транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 20 августа, на пермской эспланаде состоится концерт Дениса Мацуева в рамках большого летнего фестиваля «Город встреч». На время проведения мероприятий в центре города возможны ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как пояснили в городском департаменте транспорта, с 23.00 19 августа временно запретят остановку и стоянку всех видов транспорта на участках улиц Ленина и Петропавловской от Борчанинова до Крисанова и на участке улицы Борчанинова от Ленина до Петропавловской. Ограничение будет действовать до 23.30 20 августа. Исключением станут автобусы.

Кроме того, в случае большого скопления пешеходов в воскресенье в период с 20.30 до 23.30 часов могут закрыть для движения транспорта улицу Ленина от Борчанинова до Крисанова и улицу Борчанинова от Ленина до Петропавловской.

Водителям рекомендуют быть более внимательными, а также заранее планировать свои маршруты и выбирать пути объезда.

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