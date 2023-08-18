Шесть вузов Прикамья объявили дополнительный набор на бюджетные места

Фото: permkrai.ru

В шести вузах Пермского края объявили дополнительный набор на бюджетные места. Первокурсников готовы принять Пермский классический университет, Пермский политех, а также медуниверситет, фармакадемия, аграрный университет и Чайковская академия физической культуры и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Всего на сегодняшний день в вузах свободно 740 мест по 82 специальностям и направлениям бакалавриата. Абитуриентам необходимо подать документы до 29 августа. Это можно сделать при личном посещении вуза, а также можно отправить по почте России, через сайт вуза или портал Госуслуг.

Стать студентом могут выпускники школ, колледжей и техникумов. Для поступления потребуются результаты ЕГЭ. А тем выпускникам, которые поступают на базе профессионального образования, необходимо будет сдать экзамены в вузе. Порядок поступления такой же, как и в основном потоке поступления.

Более подробную информацию об особенностях приема, а также количестве свободных бюджетных мест, вступительных экзаменах и сроках подачи документов можно посмотреть на официальных сайтах высших учебных заведений.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер