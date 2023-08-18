Эпидемиолог Фельдблюм рассказала о росте заболеваемости коклюшем в Прикамье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае наблюдается подъем заболеваемости коклюшем. Причиной роста заболеваемости стало снижение темпов иммунизации во время пандемии коронавируса. Об этом «АиФ-Прикамье» рассказала эпидемиолог, заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера Ирина Фельдблюм.

По словам эпидемиолога, сейчас ведется работа над национальным календарем прививок. В него планируется включить ревакцинацию от коклюша. Делать эту прививку необходимо будет в 6, 14 лет и затем каждые 10 лет. Иммунитет от вакцины против коклюша длится около 5-6 лет. А далее требуется ревакцинация.

Напомним, коклюш является бактериальным заболеванием и относится к инфекциям дыхательных путей. Для коклюша характерны повышенная температура тела и длительный ночной кашель, который может держаться в течение 25-30 дней. Заболевание одинаково опасно как для детей, так и для взрослых. Основным средством профилактики коклюша является вакцинация.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер