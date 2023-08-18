Скидки на квартиры растут с начала 2023 года — Домклик Сбербанка

Фото: Иван МАКЕЕВ

Методология

Величина скидки, как и ранее, рассчитывалась для каждого региона исходя из всех проданных квартир. Величина торга (скидка)— это разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и последней его стоимостью в объявлении на Домклик. Более высокое значение параметра показывает, что продавцы в данном регионе более склонны идти на уступки, в результате чего выгода покупателя растёт.

Разница в стоимости вторичной квартиры по сделкам и по соответствующему объявлению (величина торга) для крупнейших регионов и регионов, лидирующих по количеству ипотечных сделок. Приведены актуальные данные на июль 2023 года. Также указана величина изменения по отношению к июню 2023 года (%).

Среднее по стране значение скидки в июле составило 1,3%, вернувшись на уровень конца 2022года. В начале 2023года величина торга не превышала 1%, но с тех пор неуклонно росла. Эксперты считают, что на поведение продавцов вторичной недвижимости повлияло перетекание спроса на первичный рынок: за июль его доля выросла на 4 процентных пункта—до 27%.

Наибольшие скидкив июле 2023 года предлагалисьв Краснодарском крае (2,3%), Тюменской области (2,2%) и Республике Башкортостан (1,9%). Эти регионы стабильно входят в топ-5 по величине торга (среди городов-миллионников).

Наименьший дисконт по итогам июля фиксируется в Нижегородской области (0,1%), Пермском крае (0,1%), Московской (0,5%) и Челябинской (0,6%) областях.

В большинстве регионов с городами-миллионниками в составе размер скидки остался на прежнем уровне (изменение в пределах 0,2%). Схожая динамика сохраняется и в поведении продавцов в наиболее активных регионах —Москве, Московской области, Краснодарском и Красноярском краях.