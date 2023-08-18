В Перми ищут пропавшую 19-летнюю девушку с татуировкой в виде розы

Фото: Поисковый отряд «Регион59» / ВКонтакте

В Кировском районе Перми пропала 19-летняя Валерия Шастина. Как сообщили волонтеры поискового отряда «Регион59», днем 15 августа девушка ушла из дома по улице Богдана Хмельницкого и не вернулась. С тех о ее судьбе ничего неизвестно. На связь с родными она не выходит.

Приметы пропавшей: рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светлые, на локте левой руки имеется тату в виде розы с надписью. В день исчезновения она была одета в белую футболку, черные бриджи. С собой у нее были паспорт, телефон и ключи от дома.

Всех, кому что-либо известно о местонахождение пропавшей пермячки, просят сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 - волонтёры; 8-991-809-77-99 - инфорг Юлия.

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