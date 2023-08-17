В Перми открыли памятную плиту в честь погибших в зоне СВО

Фото: permkrai.ru

В Перми открыли памятную плиту в честь погибших в ходе спецоперации военнослужащих. Ее установили на мемориале «Солдат России», расположенном на бульваре им. Советской Армии на улице Сибирской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Администрация Перми

На торжественной церемонии открытия присутствовали представители муниципальной и краевой власти, а также участники СВО и представители общественных организаций. В ходе церемонии участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Напомним, мемориал «Солдат России» в Перми был открыт весной 2020 года. Он посвящен пермякам, погибшим во время боевых действий в разные периоды истории нашей страны. Решение об открытии памятной плиты на мемориале «Солдат России» было принято на заседании Общественного совета по топонимике. Сейчас прорабатывается вопрос о создании отдельного монумента в память о погибших на СВО.

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