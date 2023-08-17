В Пермском крае на Каме спасли двух тонущих детей

Фото: Анна Маркова

Вечером 17 августа на реке Каме в Добрянке спасли двоих тонущих детей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, информация о происшествии поступила в оперативному дежурному в 20.10.

На место вызова привлекались 10 человек от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и три единицы техники, в том числе двое сотрудников от МЧС России.

В результате, спасателям удалось вытащить из воды на берег двух несовершеннолетних – девочку и мальчика. Один из спасенных госпитализирован в больницу.

В МЧС Прикамья напомнили о простых правилах безопасного поведения на воде: не купаться в нетрезвом виде, отдыхать только в местах, организованных для отдыха, не отпускать купаться детей одних.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер