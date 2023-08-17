В Пермском крае пропал 31-летний мужчина в черной бейсболке

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» / ВКонтакте

В Пермском крае разыскивают пропавшего 31-летнего Дмитрия Моховикова. Ориентировку о поисках мужчины опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» в своих соцсетях.

Известно, что молодой человек исчез 12 августа в Березниках. С тех пор о его судьбе ничего неизвестно, на связь он не выходит.

Приметы пропавшего: рост около 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза серо-голубые. В тот день он был одет в серую толстовку, темно-серые спортивные штаны, черные кроссовки, черную бейсболку с белой надписью.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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