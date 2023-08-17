Конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов на пост главы Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня в Перми состоялся конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. По итогам конкурса комиссия выбрала две кандидатуры, из которых депутаты гордумы и выберут мэра. Это Эдуард Соснин и Александр Русанов. За них проголосовали по 12 членов комиссии. Об этом сообщается на сайте гордумы.

Кто из двух кандидатов в итоге станет мэром Перми, решат депутаты гордумы на пленарном заседании, которое состоится 22 августа. Кандидаты выступят перед депутатами со своими программами и ответят на вопросы.

Александр Русанов – глава администрации Ленинского района Перми. Должность он занял в марте прошлого года. До этого был исполнительным директором Совета муниципальных образований Пермского края и председателем регионального совета пермского регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления.

Эдуард Соснин - министр экономического развития Пермского края. Он считается основным претендентом на пост главы. Эдуард Соснин родился в Лысьве. После окончания Высшей школы экономики работал в Москве в крупной оптовой компании. В 2013 году вернулся в Лысьву, где создал предприятия по производству товаров для дома и сада из полипропилена и полиэтилена, деревянных вешалок, металлогибочное и стекольное производство. Министром стал в ноябре 2020 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер