В Перми после смертельного ДТП на улице Докучаева возбудили уголовное дело

Фото: Полиция Прикамья / Telegram

В Перми полиция возбудила уголовное дело после ДТП, в котором погибли два человека. Страшная авария произошла поздним вечером 16 августа на улице Докучаева.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, 34-летний водитель «Рено Логан» при развороте нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущество «Форд-Фокус», который ехал по встречной полосе. В результате, произошло столкновение автомобилей.

Фото: Полиция Прикамья / Telegram

Водитель «Форда» скончался на месте происшествия. Его 22-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице. Кроме того, госпитализировали в больницу водителя «Рено» и пассажиров «Форд-Фокус» - 29-летнюю женщину и 3-летнего ребенка.

В настоящее время проводятся следственные действия. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Виновнику аварии грозит до семи лет колонии.

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