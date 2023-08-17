В Перми в микрорайоне Чапаевский снесли 16 домов, признанных самостроями

Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

В пермском микрорайоне Чапаевский под контролем судебных приставов снесли 16 жилых домов. Как сообщили в УФССП по Пермскому краю, эти дома находились в зоне индивидуальной жилой застройки городского типа. При этом разрешения на строительство жилья владельцы не получали, а документы на земельные участки не были оформлены.

Ранее суд признал данные постройки самовольно возведенными и обязал собственников демонтировать строения. Однако в установленные сроки самосторои так и не были снесены.

Так, право на их демонтаж получила администрация Орджоникидзевского района Перми. Работы были выполнены силами подрядчика. Теперь должникам также предстоит выплатить неустойку за каждый день неисполнения судебного решения суда.

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