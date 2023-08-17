В ДТП в Пермском крае погибли супруги и ребенок

В ДТП погибли трое и один пострадал. Фото: ЧП ДТП Пермь.

В Нытвенском округе 16 августа произошло смертельное ДТП, после которого погибла вся семья, находящаяся в одном из автомобилей. По информации ГИБДД Прикамья, авария произошла на автодороге «Подъезд к Перми от М-7 Волга» около 12 часов.

Автомобиль «Мицубиси Паджеро» ехал со стороны Ижевска в сторону Перми, по предварительным данным, 55-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался с «Фольксваген Поло», в нем находились супруги с ребенком. Все участники аварии получили серьезные травмы, очевидцы вызвали медиков, пострадавших увезли в больницу.

К несчастью, сначала умер 11-летний ребенок, затем в больнице скончались его 44-летний папа и 39-летняя мама.

- Из четырех пострадавших трое скончались в больнице, рассказали в Минздраве Пермского края. - ребенок, мужчина и женщина. - Одна женщина продолжает лечение в больнице, находится в состоянии средней степени тяжести.

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