В Пермском крае вновь зафиксирован рост цен на бензин

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На пермских автозаправках за прошедшую неделю вновь выросли цены на бензин. В период с 7 по 13 августа стоимость автомобильного топлива всех марок в Прикамье увеличилась на несколько копеек.

По данным Росстата, больше всего за неделю подорожал бензин марки АИ-98 – на 85 копеек за литр. Средняя потребительская цена на него поднялась с 64,34 до 65,19 рублей.

Топливо марки АИ-92 подорожал на 17 копеек – до 49,67 рублей, АИ-95 – на 20 копеек – до 53,95 рублей. Дизельное топливо поднялось в цене на 29 копеек. Сейчас купить его можно за 60,82 рублей за литр.

Рост цен на автомобильное топливо был зафиксирован не только в Прикамье, но и в 82 регионах России. В среднем по стране стоимость бензина марки АИ-92 составляет 49,99 рублей, АИ-95 – 54,58 рублей, АИ-98 – 65,34 руб., дизельного топлива – 59,27 рублей.

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