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НовостиОбщество17 августа 2023 11:51

В центре Перми из-за ДТП на Коммунальном мосту образовалась пробка

Движение транспорта затруднено по улице Попова
Екатерина Оборина
Фото: «Мой город – Пермь!» / Telegram

Фото: «Мой город – Пермь!» / Telegram

Днем в четверг, 17 августа, из-за ДТП на Коммунальном мосту в центре Перми образовалась пробка. Как сообщили очевидцы в группе «Мой город – Пермь» в соцсетях, на мосту перекрыли движение по одной полосе в каждом направлении.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», сейчас скопилась пробка на улицах Попова, Монастырской и Окулова в направлении из центра города. Также затруднено движение транспорта по улице Попова от моста в сторону Центрального рынка.

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