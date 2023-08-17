В Перми на Каме утонул 15-летний мальчик

Подросток утонул на Каме в районе Верхней Курьи. Фото: Анна Маркова

В Перми на Каме 16 августа произошла трагедия, утонул подросток. Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, оперативному дежурному Пермской городской службы спасения звонок поступил в 18.45. Очевидцы рассказали, что на Каме в Ленинском районе утонул 15-летний подросток, мальчик купался в неорганизованном для купания месте.

Спасатели на катере «Русбот-65Н» прибыли к месту вызова и организовали поиски. Тело ребенка обнаружили и вытащили из воды. В социальной сети очевидцы сообщают,что происшествие случилось в районе Верхней Курьи.

Кстати, за лето пермским спасателям удалось спасти 17 человек из которых 7 детей. Предупреждено 2 309 несчастных случаев, оказана первая помощь 563 раза.

Сотрудники службы напоминают о простых правилах безопасности: не купаться в нетрезвом виде, отдыхать только в местах, организованных для отдыха, не отпускать купаться детей одних.

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