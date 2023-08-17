Филиал «Азот» рассказал об экологических мероприятиях

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» представил ежегодный экологический отчет в сфере природоохранной деятельности за 2022 год на заседании круглого стола «Экологическая трибуна». По инициативе предприятия оно состоялось в традиционном формате «зеленый пикник».

Мероприятие прошло в музее «Усадьба Голицына» в Усолье. В нем приняли участие представители экологических служб промышленных предприятий, администрации города Березники, общественники и СМИ. Всего около 30 человек. О состоянии окружающей среды города Березники и мерах по ее сохранению рассказала Наталия Ерохина, начальник Управления по охране окружающей среды и природопользованию администрации г. Березники.

Экологический отчет предприятия представила Оксана Таланкина, заместитель главного инженера предприятия по экологии, начальник отела экологии. Председатель молодежного движения «Лига лидеров» и депутат Березниковской городской Думы Венера Мухатаева рассказала о реализации эколого-просветительского проекта «уДОБРяй!».Представители промышленных предприятий выступили с докладами о реализации проектов-участников городского грантового конкурса по экологическому просвещению.

Оксана Таланкина, заместитель главного инженера филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по экологии, начальник отела экологии:

Филиал «Азот» в полном объеме выполняет все требования российского и европейского законодательства в области химического регулирования, российских и международных нормативных документов по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, обеспечивает экологическую безопасность. В течение многих лет «Уралхим» реализует масштабный проект реконструкции и модернизации предприятия, основными целями которого являются не только рост объемов производства и повышение качества продукции, но и улучшение экологической составляющей.

Дополнительная информация

На реализацию мероприятий по охране окружающей среды в 2022 году филиал «Азот» направил более 441 млн рублей. Это позволило, в частности, ввести в эксплуатацию современные технологические установки и системы очистки, провести утилизацию и обезвреживание промышленных отходов, провести обучение и повышение квалификации руководителей и специалистов в области обеспечения экологической безопасности. Также 141 970 рублей была вложена в мероприятия по повышению надежности электроснабжения и энергоэффективности.