В Перми среди многодетных семей распределили 70 земельных участков

Фото: Администрация Перми

Между многодетными семьями Перми администрация города распределила 70 земельных участков. Жеребьевка состоялась 17 августа в Центральной городской библиотеке им. Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Все земельные участки расположены недалеко от города – в деревне Шуваята Пермского района. Их площадь составляет от 556 до 600 квадратных метров. На землях разрешается строить дома высотой не выше трех этажей. Возможно строительство садового дома с площадью застройки не более 30% от размера участка. Для всех участков имеется техническая возможность подключения электричества и газа.

– Хотим возвести дом, в котором у каждого будет своя комната, а также разбить рядом большой сад с цветами. Участок территориально удобен для нас, поэтому и заявились на него, – сказала представитель многодетной семьи, получившей участок в Шуваятах, Ольга Гайдаржи.

Всего с начала года многодетным семьям в Перми предоставлено 84 земельных участка. Из них большая часть земель выделена на территории Пермского района. Это стало возможным благодаря взаимодействию с правительством региона, пояснили в городском департаменте земельных отношений.

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