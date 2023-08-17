Пермский спортсмен Харламов потерял 80% крови из-за упавшего на него бревна

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский тяжелоатлет, рекордсмен по поднятию тяжестей Борис Харламов серьезно пострадал во время тренировки. О происшествии стало известно вчера вечером. Об этом сообщил президент Федерации богатырского спорта «Русь» Алексей Медведев на своей странице в соцсети ВКонтакте.

По словам Медведева, спортсмен выполнял упражнение по поднятию бревна весом 110 килограммов, но потерял контроль, упал и уронил снаряд себе на живот. В результате инцидента Борис получил массивный разрыв тонкого кишечника и кровопотерю 80%.

Врачам скорой медицинской помощи и хирургам удалось спасти жизнь спортсмена. В настоящее время Борис Харламов снят с искусственной вентиляции лёгких.

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