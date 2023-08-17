Волонтеры рассказали о помощи приютам для бездомных животных

Фото: gorodperm.ru

Ежегодно в третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Перед событием, которое в этом году выпало на 19 августа, волонтеры Волго-Вятского банка Сбербанка рассказали о том, какую помощь можно оказать приютам о животных.

По статистике, в России около 4 миллионов бездомных собак и кошек. Большинство страдает от холода, недоедания, болезней. Многие бездомные кошки и собаки обитают в городах, где трудно добывать еду и находить убежище. В городе их подстерегает множество опасностей — автомобили, противогололедные реагенты, другие животные. Брошенные или потерявшиеся домашние питомцы просто не умеют выживать самостоятельно. А еще они могут болеть, страдать от паразитов и получать ранения, с которыми не справиться без помощи человека. Волонтерская работа позволяет позаботиться не только о животных, но и о жителях города, для которых бездомные питомцы могут стать переносчиками опасных инфекций.

За последние 2 года во время благотворительных акций Волго-Вятского банка было собрано и передано в приюты более 2 500 кг корма, более 1 000 препаратов для лечения, более 800 единиц амуниции и инвентаря. Волонтеры совершили более 200 выездов в подшефные приюты, взяли под опеку более 80 животных. Во время социальных акций удалось пристроить в дома более 10 животных, а некоторых животных наши волонтеры взяли себе.

«Я начала помогать животным в 2015 году в одном из пермских приютов, где ухаживала за кошками и лечила их совместно с другими волонтерами. В моем доме всегда жили кошки, я люблю их с детства, и, уже будучи взрослым человеком, мне хотелось помогать бездомным животным не только финансово, но и делом», — делится историей своего волонтерства Татьяна Бачева, сотрудница ПЦП «Банк рядом» в Перми.

Как и любое общее дело, волонтерство объединяет.

«Я начала помогать животным в 2013 году в одном из пермских приютов, где нашла много единомышленников, с которыми мы регулярно совершаем выезды в приюты. Совместно с коллегами из головного отделения приобретаем медикаменты и корма», — рассказывает Татьяна Радыгина из Перми.

Две героини из Перми, конечно, познакомились.

«В 2022 году мы с Татьяной Радыгиной занимались спасением трех котят из подвала — лечили их от ринотрахеита, а также спасали двух новорожденных котят, которых нерадивые хозяева выкинули на мусорку», — продолжает Татьяна Бачева.

Некоторые спасенные животные становятся членами семьи волонтеров.

«Я взяла себе милую кошечку после того как она «осиротела». Хозяина не стало и кошечка осталась одна. Сердобольные соседи подкармливали, но конечно это не заменяет домашнее тепло и заботу любящего хозяина. Решение пришло само собой когда она буквально провожала и встречала меня глядя в глаза на работу и с работы. Теперь Муся уже 2 года живет с нами», — делится героиня

Сотрудники делятся, что оказывать помощь можно не только забирая животных домой.

«В приютах приветствуется любая помощь: покупка лекарств, корма, чистящих средств, игрушек, мисок, товаров для ухода за шерстью. Конечно не стоит забывать, что приюты нуждаются в волонтерах для выполнения разных задач: прогулки с животными, уборка и офисная работа», — рассказывает волонтер из Марий Эл Карпова Марина.