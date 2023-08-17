В Перми построят мусоросортировочный полигон

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На заседании комитета Пермской городской Думы по городскому хозяйству обсудили перспективы строительства мусоросортировочных комплексов и объектов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов.

- Сейчас ведется работа по заключению концессионного соглашения по строительству мусоросортировочного полигона в Софронах мощностью 250 тысяч тонн, - сообщил депутатам руководитель представительства государственной корпорации «Ростех» в Пермском крае Александр Лаврин. - Путем энергетической утилизации можно достигнуть мощностей около 500 тысяч тонн.

По словам Александра Лаврина, сейчас краевые власти видят необходимость в утилизации небольших объемов отходов – от 5 до 50 тысяч тонн. Вместе с тем, существует проблема с переработкой строительных отходов.

- По данным Росприроднадзора процент сортировки отходов в Пермском крае составляет 4 процента, мы можем обеспечить до 30 процентов на наших площадках. Затем все упирается в сортировку мусора горожанами у себя в домах, - рассказал представитель «Ростеха».

В следующем году планируется внесение изменений в национальный проект «Экология», где будет предусмотрено финансирование модернизации системы очистки сточных вод. Корпорация «Ростех» готова предложить решения по данным вопросам.

Также было предложено рассмотреть возможность установки фондоматов - устройств для приема ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок. За каждую из них система начисляет баллы, которые можно использовать в магазинах-партнерах компании.