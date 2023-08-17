Музей филиала «Азот» вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса «Корпоративный музей»

Корпоративный музей филиала«Азот» АО «ОХК «Уралхим» вошел в шорт-лист VВсероссийского конкурса «Корпоративный музей».

К открытым презентациям эксперты конкурса рекомендовали 70 проектов от корпоративных музеев РФ в 11-ти номинациях. «Азот» представилв номинации «Корпоративно-социальная ответственность» арт-проект «Индустриальный пейзаж», посвященный 90-летию предприятия и города Березники.

Проект объединил известных художников, членов Союза художников России. На предприятии был организован цифровой пленэр. Девять художников сделали более тысячи кадров промышленной площадки завода, которые послужили основами для написания картин. Выставку увидели более 20 000 человек, информацию о ней узнали около миллиона жителей Пермского края.

Музей предприятия второй год участвует в этом конкурсе. В этом году, помимо основного, он также принимает участие в открытом интернет-голосовании в номинации «Общественное признание» (голосовать на https://corporate-museum.ru/contest/poll/). Оно продлится по 25 августа 2023 г. Окончательный выбор победителя среди пяти музеев, набравших наибольшее количество голосов, будет проходить на форуме корпоративных музеев 12 и 13 сентября на площадке культурно-выставочного комплекса «Синара Центр», г. Екатеринбург. Там пройдет и очная защита проектов.