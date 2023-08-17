В Пермском крае мужчину будут судить за убийство подруги

Обвиняемому в убийстве грозит большой срок.

В Пермском крае 39-летний мужчина ждет решение суда после убийства своей сожительницы. Как рассказали в СКР по Пермскому краю, преступление произошло 13 июня в Карагае.

Пьяный мужчина заревновал свою подругу, поссорился с ней и напал с ножом. Она скончалась от множественных ран. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Уголовное дело возбудили по статье убийство.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование завершено и передано в суд.

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