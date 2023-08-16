В Пермском крае уничтожат потенциально опасную партию яиц

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В магазины Пермского края поступила крупная партия потенциально опасных яиц. Как сообщает Россельхознадзор, продукцию выпустила «Птицефабрика «Башкирская». Ранее там произошел массовый падеж птицы от высокопатогенного гриппа. Яйца также могут быть заражены.

Птицеводческая продукция от данного производителя поступила в 270 торговых организаций Прикамья. Общий объем партии составил 346,5 тысяч куриных яиц.

По состоянию на 15 августа из продажи изъято 4578 штук яиц. Из них 1610 яиц утилизировано. Сейчас работа с предпринимателями и организациями будет продолжена. Вся продукция подлежит изъятию и уничтожению, пояснили в ведомстве.

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