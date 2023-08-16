В ДТП в Пермском крае погиб 11-летний мальчик

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем 16 августа в ДТП на трассе в Нытвенском округе погиб 11-летний мальчик. Смертельная авария произошла на автодороге «Подъезд к г. Перми от М-7 Волга» около 12 часов. Подробности рассказали в ГИБДД Прикамья.

Со стороны Ижевска в направлении Перми ехал автомобиль «Мицубиси Паджеро». По предварительной информации, на 428 км 55-летний водитель иномарки по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксваген Поло». За рулем второй машины находился 44-летний пермяк.

В результате автоаварии от полученных травм скончался 11-летний мальчик – пассажир Поло. Ребенок умер в больнице. Кроме того, пострадали два человека – водитель и 39-летний пассажир легковушки. С тяжелыми травмами их доставили в больницы.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Также устанавливаются все обстоятельства аварии.

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