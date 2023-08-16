В четырех районах Перми пройдут отключения холодной воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 19 по 27 августа пройдут отключения холодной воды. Это связано с аварийно-восстановительными и ремонтными работами на сетях. В результате, без воды временно останутся жители части Мотовилихинского, Дзержинского, Орджоникидзевского и Свердловского районов города. Компания «Новогор-Прикамье» опубликовала график и адреса.

Так, в субботу, 19 августа, в период с 9.00 до 12.00 часов воды не будет на улицах Звонарева, 39А и 43А и Пономарева, 91.

В этот же день с 9.00 до 20.00 часов воду отключат по адресам:

- ул. Геологов, 3, 4А, 5, 6, 7, 9,

- ул. Беляева, 39, 41, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 47, 49, 51, 51А,

- ул. Леонова, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 50, - Милиционера Власова, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 37.

В воскресенье, 20 августа, с 9.00 до 13.00 часов отключение воды запланировано в домах на ул. Подлесной, 43, 45, 47 и Парковый, 54/1, 54/2.

Также в воскресенье с 8 утра до 23 вечера без воды останутся следующие дома:

- Грачева, 12, 19,

- Индустриализации, 12, 14, 16, 18, 22, - Инженерная, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 3 – 6, - КИМ, 17, 19, 2, 51, 53, 55, 57, 60Б, 63, 64, 69, 75, 77, - Н. Быстрых, 2 – 12, 14, 14А, 17,

- Хрустальная, 28, 30, 32, 34, - Чехова, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27.

С 9 утра 22 августа ровно сутки не будет воды по адресам:

- А. Щербакова, 12, 14 – 49, 58, 68, - Белозерская, 1, 5 – 10, 12 – 17, 30, 43, 56, - Героя Васькина, 10, 11, 12, 3, 5, - Грибоедова, 130, - Черемуховый 2-й, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26.

23 августа с 10.00 до 19.00 часов краны пересохнут в домах по улицам:

- В. Каменского, 2, 2А, 2Б, - Водопроводная 3-я, 1, 5, - Парковый, 31/1, 31/2, 33, 35.

Также в этот день с 9.30 до 19.30 воды не будет в домах по улицам Брестская, 3 – 10 и Сергинская, 34, 36, 38, 41, 43, 45.

С 9 утра 27 августа отключение водоснабжения запланировано в центре города. Оно коснется домов на Комсомольском проспекте, 47, 49, 55, 59, 60, 62, 64 и на улице Красноармейской 1-й, 41, 41А, 41Б, 43, 50, 52, 54, 56А, 58А. Восстановить подачу воды в указанных домах планируется вечером – в 20.00.

Пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений.

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