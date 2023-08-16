В ходе СВО погиб 20-летний военнослужащий из Березников

Фото: Березники официальные / ВКонтакте

Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга погиб 20-летний Данила Барышников из Березников. Об этом сообщила администрация Березников. Военнослужащий погиб 6 августа.

Молодой человек был выпускником Березниковского техникума профессиональных технологий. Участвовал в спецоперации с ее начала – в 2022 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего. Прощание с воином состоится 18 августа в Культурно-деловом центре на улице Льва Толстого, 50. Начало гражданской панихиды в 11:00.

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