Жители дома на Компросе отказались от установки архитектурной подсветки

Фото: Администрация Перми

В Перми жители дома по Комсомольскому проспекту, 69 отказались устанавливать архитектурную подсветку. Собственниками помещений дан категорический отказ от подписания соответствующего соглашения. Об этом сообщает «Новый Компаньон» со ссылкой на главу департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрия Мясоедова.

Сейчас мэрия совместно с городским департаментом ЖКХ прорабатывают вопрос о замене адреса. Власти планируют разместить оборудование для подсветки на другом здании.

Напомним, всего архитектурную подсветку в центре краевой столицы планируется установить на 91 здании по Комсомольскому проспекту, улицам Ленина и Петропавловской. Это один из масштабных проектов к 300-летию города. На сегодняшний день подписано 84 соглашения. Монтаж завершён на фасадах 73 домов.

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