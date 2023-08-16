Эксперимент с мобильными агентами в Перми будет продолжен

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С середины мая в Перми проводят эксперимент по оплате проезда с помощью мобильных агентов. С 25 мая по 31 июля агенты провели более 5000 проверок и реализовали 73 025 билетов. От продажи билетов в бюджет Перми, за вычетом оплаты услуг агентов, поступило более миллиона рублей.

Первые итоги эксперимента обсудили на заседании профильной рабочей группы, в котором приняли участие представители администрации города, заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов и депутаты.

- За июль доля безбилетников на маршрутах, где работали мобильные агенты, колебалась до 1 процента в сторону снижения, а на маршрутах без мобильных агентов - до 1 процента в сторону увеличения, - сообщил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин

На данный момент штат мобильных агентов укомплектован не полностью. Депутаты отметили, что из-за этого результаты эксперимента близки к статистической погрешности, поэтому сложно объективно их оценить. Администрация предложила продлить эксперимент до 30 сентября, а в ноябре, совместно с депутатами, принять решение о дальнейшей судьбе проекта.