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НовостиОбщество16 августа 2023 11:59

В Пермском крае объявили штормовое предупреждение

В отдельных районах региона пройдут ливни с крупным градом и шквалистым ветром
Екатерина Оборина

Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие 1-3 часа и вечером 16 августа в отдельных восточных районах Прикамья локально пройдет сильный ливень. Также ожидается крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об ухудшении погоды сообщает Пермский гидрометцентр.

По данным специалистов, на востоке Пермского края вдоль Уральских гор сформировалась облачная гряда, в которой обнаруживаются ячейки с сильным градом.

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