В Пермском крае объявили штормовое предупреждение

Фото: Евгения ГУСЕВА
В ближайшие 1-3 часа и вечером 16 августа в отдельных восточных районах Прикамья локально пройдет сильный ливень. Также ожидается крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об ухудшении погоды сообщает Пермский гидрометцентр.
По данным специалистов, на востоке Пермского края вдоль Уральских гор сформировалась облачная гряда, в которой обнаруживаются ячейки с сильным градом.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер