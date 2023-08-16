В Пермском крае объявили штормовое предупреждение

Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие 1-3 часа и вечером 16 августа в отдельных восточных районах Прикамья локально пройдет сильный ливень. Также ожидается крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об ухудшении погоды сообщает Пермский гидрометцентр.

По данным специалистов, на востоке Пермского края вдоль Уральских гор сформировалась облачная гряда, в которой обнаруживаются ячейки с сильным градом.

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