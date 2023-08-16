В Правила благоустройства Перми внесут изменения

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На пленарном заседании Пермской городской Думы планируется внести изменения в Правила благоустройства. Предварительно проект решения рассмотрели депутаты комитета по пространственному развитию и благоустройству.

Проект устанавливает требования к содержанию организованных мест отдыха у воды, уборке, охране территории, объектов и элементов благоустройства.

- Продолжаем корректировать Правила благоустройства территории Перми, этот документ должен быть максимально понятным и системным. Отдых у воды очень востребован у пермяков и важно соблюдать все установленные требования. Хочу отметить, что все эти правила сейчас применяются, а на Думе их утвердим документально, - отметил председатель комитета Михаил Черепанов.

Напомним, что Правила благоустройства определяют порядок содержания территорий города. Документ затрагивает многие стороны городской жизни - требования к детским площадкам и спортплощадкам, содержит нормативы по уборке территории, содержанию и ремонту остановочных комплексов общественного транспорта и прилегающих к ним территорий.