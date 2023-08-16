Самую длинную оптическую магистраль в Прикамье назвали в честь 300-летия Перми

В столице Прикамья «Ростелеком» назвал самую длинную магистраль в честь 300-летия Перми. Свое начало одна из главных оптических артерий города берет на улице Крупской, а финиширует она в поселке Полазна Пермского края. Протяженность этой линии связи составляет почти 45 километров.

Магистраль проходит через большинство районов Перми и пропускает трафик со скоростью около 1 Тбит/с. Благодаря этому кабелю качественный интернет получают такие крупные города, как Березники, Горнозаводск, Добрянка, Красновишерск, Пермь и Соликамск.

В торжественном мероприятии по присуждении имени главной городской телеком-артерии приняли участие Алексей Черников, заместитель председателя правительства Пермского края, Петр Шиловских, министр связи Пермского края, Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» и Денис Лиходед, обладатель рекорда России по прыжкам на скакалке. После приветственного слова участники опустили в телекоммуникационную муфту свои послания. В них они написали прогнозы о том, как будет проходить развитие интернета в течении 10 лет. Связисты погрузили муфту в колодец канализационной шахты. Торжественное вскрытие оптической капсулы времени произойдет в 2033 году.

Главный гость мероприятия Денис Лиходед продемонстрировал свое умение. Спортсмен пропрыгал на специальной оптической скакалке 300 раз, это заняло у него две минуты и две секунды.

Петр Шиловских, министр связи Пермского края:

«Краевые власти сегодня заинтересованы в подключении и развитии интернета во всех городах и населенных пунктах Прикамья. Магистраль позволяет передавать большие объемы информации на дальние расстояния с высокой скоростью и надежностью. Она стала основой для развития цифровой экономики, улучшения качества жизни населения и повышения конкурентоспособности нашего региона».

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«К своему 300-летию Пермь стала городом на оптике. Столицу Прикамья окутывает более 4 000 километров линий связи. Они охватывают 90 % территории всего города. Наша компания на постоянной основе модернизирует магистрали. Благодаря этому горожане могут пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Оптика позволяет жителям иметь доступ к таким современным цифровым сервисам, как видеонаблюдение, интерактивное телевидение, Wi-Fi, "Умный дом" и другие».

Денис Лиходед, обладатель рекорда России по прыжкам на скакалке:

«Спорт и интернет – это две самые главные составляющие моей активной жизни. Для того чтобы поставить рекорд России, мне потребовалось тренироваться каждый день. А чтобы его официально зафиксировать, я отправил свое видео, пользуясь интернетом, организаторам книги “Рекордов России”. Сегодня я прыгнул 300 раз в честь юбилея города, но не на обычной, а на оптической скакалке. Ранее я и не подозревал, что такой тонкий, но прочный кабель, может передавать информацию до 500 Мбит/с и при этом быть отличным спортивным инструментом».