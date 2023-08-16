В Перми застройщиков обяжут согласовывать внешний вид домов с мэрией

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми создадут комиссию по согласованию архитектурно-градостроительного облика новостроек. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном сайте городской администрации.

Согласно документу, теперь правообладатель земли или объекта капстроительства обязан будет представлять в комиссию схемы планировки участка и материалы по архитектурным решениям.

Предполагается, что в состав комиссии войдут представители мэрии, Минимущества Прикамья и федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае. Возглавит комиссию начальник департамента градостроительства и архитектуры Перми Мария Норова.

Как сообщалось ранее, с 1 сентября 2023 года пермские застройщики будут обязаны согласовать внешний вид домов. Это связано с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ. Одобрение городских властей должны получить объемно-пространственные и архитектурно-стилистические характеристики зданий. Так, застройщикам придется согласовывать цветовые решения, отделочные и строительные материалы, определяющие архитектурный облик, а также размещение технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях и подсветку фасадов.

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